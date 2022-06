6 Trucos para lograr que tu casita se vea más fresca (con un estilo tropical)

Los dormitorios típicos de los países tropicales no tienen nada de neutro ni minimalista. El color vibrante no se ausenta de las paredes de los aposentos caribeños, acompañado de texturas como la madera y el bambú. Si no te decidís por un color, optá por aquél que te remita al mar. Una advertencia: vibrante no implica irritante. El peluche que usa Antonio Martins Interior Design Inc. en la foto de arriba, también puede integrar un dormitorio de estilo tropical.