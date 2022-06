8 Tips geniales para elegir los muebles perfectos para tu casa

¿A quién no le pasó de comprar un mueble y arrepentirse? Parece algo sencillo, pero desde la necesidad de un mobiliario a la concreción de su compra e implementación tienen que existir una serie de pequeños análisis que te ayuden a no pifiarla. Es que no es solamente el tamaño del mueble, también es el estilo, la forma, el material, el color y, por supuesto, la ubicación exacta. Y, por si fuera poco, el mueble que compres tiene que serte útil, funcional, práctico. No hay nada más terrible que comprar un mueble que al final no sirve para lo que necesitábamos, o que desentona, o que resulta muy tosco, o muy frágil.

Los consejitos de este libro de ideas son básicos y verdaderamente útiles. Leelos y tomá nota porque te vas a acordar de nosotros cuando tengas que comprar muebles. ¡A que sí!