9 Ideas para que tu patiecito techado sea un pequeño paraíso

El patio techado es un ambiente muy singular de la casa. No es living, no es patio, es un espacio donde la presencia de la naturaleza es contundente, aunque con las suficientes comodidades para aprovechar en cualquier clima y época del año. Por lo general, los patios techados no son muy grandes. Se aprovecha a hacer el cerramiento porque es más sencillo cubrir una pequeña superficie y porque a veces las características del espacio no permite demasiadas opciones.

Si tomaste la decisión de hacer un cerramiento en el patio, si te mudaste a una casa con patiecito techado, o si estás en la duda sobre si querés o no crear uno de estos ambientes, te será de mucha ayuda leerte estos consejos y, sobre todo, mirar las fotos que los expertos de homify tienen para nosotros.