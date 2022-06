6 trucos que harán de forma natural más fresca tu casa

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Si con los anteriores trucos todavía no has conseguido poner paños fríos a la temperatura de tu hogar, no desesperes porque hay más para hacer al respecto.

No es nuevo el concepto del poder de los colores sobre los ánimos y humores de las personas que habitan un determinado ambiente. Pero si no lo habías ido antes, hay colores cálidos y colores fríos. Los primeros son estimulantes como los rojos, anaranjados y amarillos, en cambio los segundos bajan los decibeles.

Decorar tu vivienda con colores de la paleta de los azules, verdes o grises producirá un espacio menos emocional, más fresco y calmo.