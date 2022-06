La casa colonial de tus sueños… ¡A pocos kiometros de capital!

Para empezar podemos mencionar que existe en esta vivienda una escala tal que hace del lenguaje no solo una forma expresiva sino una manera de absorber esa dimensión que el amplio programa le imprime a la misma. Es una decisión no solo comunicativa o representativa de la misma sino también una forma de entender la escala de dicho lenguaje. Para poder encontrar una referencia a la arquitectura de la colonia, rápidamente deberíamos hablar sobre las cubiertas no solo en formato sino en materialidad.