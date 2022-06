9 Patios chiquititos para disfrutar con tu familia

Otra opción es esta: procurate el mejor sillón para jardines del mundo, algo que vaya con tu estilo y el de tu patio. No vayas a poner algo demasiado grande o sofisticado si tenés un espacio pequeño y una decoración tradicional. Una mesita puede acompañar ese sillón que tan buenos momentos de lectura y meditación habrá de darte. Si no tenés lugar para mesita, colgale una repisa al lado. Eso sí, que no falten las plantas: helechos, cactus, potus, las que te gusten.