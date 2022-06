¡7 Errores fatales que hacen que un baño se vea de espanto!

El baño debe ser un lugar limpio y funcional, no un depósito de ropa y objetos. Con el objeto de aprovechar cada rincón se suelen acumular cosas donde no corresponde ya que todo luce recargado y desprolijo. Si no hay otro lugar donde tender la ropa, conviene instalar un tender plegadizo, y colocar estantes cortos y alargados para aprovechar mejor la superficie de las paredes.

Ahora te compartimos otro libro con ideas para transformar el baño.