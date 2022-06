8 Comedores abiertos que te dejarán con miles de ideas en la cabeza

Siempre donde está el comedor, el peso de la iluminación es un componente que no puede fallar. Nada más molesto que no ver bien lo que se nos sirve en el plato o sentirnos incómodos porque no somos capaces de apreciar las texturas o colores de la comida.

Los comedores abiertos nos solucionan bastante este tema, gracias a sus vistas y su conjunción con el exterior.