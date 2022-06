Grandes tips para diseñar un pequeño vestidor

Muchas veces ocurre que no contamos con espacio suficiente dentro de nuestra vivienda para tener un vestidor grande y lleno de muebles con ropa. Sin embargo, existen algunas alternativas super interesantes para lograr un vestidor pequeño pero bonito. Tal como vemos en el ejemplo podemos incorporar un módulo abierto con estantes y ubicarlo en el rincón que más cómodo nos quede dentro del cuarto. Si le sumamos una buena iluminación direccionada y algún accesorio, conseguiremos crear un espacio personal donde guardar la ropa y que no quite metros a la habitación.