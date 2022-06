Cómo renovar el patio de la manera correcta (y que se vea maravilloso)

Renovar el jardín no implica tirar todo y comprar cosas nuevas, se puede renovar el jardín reciclando, creando macetas con elementos que no utilizamos como frascos, latas, potes de plástico o incluso viejas botas de lluvia. Si utilizamos viejos elementos para convertirlos en macetas no debemos olvidar de hacerles agujeros para que drene bien la humedad, después por supuesto que queda a nuestro criterio el tipo de macetas que queremos: coloridas, lisas, estampadas, a dejar volar la imaginación y crear las macetas más divertidas con pintura.

A la hora de renovar debemos tener en cuenta nuevos espacios, como las paredes o crear canteros donde antes no los había, estos detalles pueden cambiar la imagen rotundamente y no precisa mucha inversión.

Las macetas de la imagen son de Baires Green que, si no tenés ganas de hacerlas vos mismas, tiene grandes propuestas.