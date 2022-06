12 Secretos para que el dormitorio se vea mucho más elegante

La excusa puede ser que no pasamos mucho tiempo en su interior, que no tenemos la costumbre o que el trajín diario del trabajo y la familia no nos lo permiten.

Aún así, lo cierto es que el dormitorio debería ser ese rincón de la casa que nos reciba en su comodidad y relax para ofrecernos la paz y el sosiego que tantas veces no encontramos en ningún otro lugar.

Para lograr ese oasis, la idea es decorarlo de una manera que nos transmita eso que estamos buscando. Para algunos será en un estilo específico, para otros simplemente hallando las texturas y colores que se asemejen a su personalidad y ánimo.

Hoy te dejamos algunas sugerencias para le dediques a tu recámara toda la atención necesaria y así, conseguir que la tu propia magia se haga dueña del lugar.