7 Errores super frecuentes al renovar o ampliar la casa ¡Y como evitarlos!

Otro error muy, muy, muy frecuente es mandarse con un elemento o decorado que no se lleva para nada bien con el resto de la casa. A veces un piso no va con los muebles, o un color oscurece demasiado un ambiente, o una larga lista de etcéteras. Para corregir, no te quedará más remedio que darle una renovación a todo lo demás. Bellísimo, por su parte, el living de Carbone Fernandez Arquitectos.