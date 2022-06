6 Cosas que las cocinas modernas tienen en común

El almacenamiento de los elementos que conforman la cocina no es tarea simple. Algunas alacenas son muy altas, incómodas e inalcanzables y no cumplen su función correctamente. A decir verdad, siempre preferimos tener las cosas a mano en el momento de ponernos a preparar la comida y no tener que estar adivinando donde habrán quedado los utensilios que necesitamos para empezar nuestra tarea.

Los estantes abiertos son uno de los mandamientos de las cocinas modernas que nos invitan a que los objetos del universo culinario estén a la vista y al alcance de todos. Esta es la propuesta de diseño de Estudio Paula Herrero Arquitecta .