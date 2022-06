Guía al Estilo Escandinavo

Un espacio nórdico no es aburrido por no contar con una paleta amplia de colores o pomposos detalles arquitectónicos. Su simpleza lo destaca entre otros estilos y lo transforma en práctico y agradable. Es quizás, junto con lo moderno, la tendencia decorativa de los últimos tiempos más aceptada, especialmente entre los jóvenes, cuyos hogares no siempre son generosos en metros cuadrados y deben hacerse de ingenio para cubrir todas sus usos y necesidades.