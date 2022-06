6 Colores para para 6 espacios diferentes

No dudes, no tiembles, los colores oscuros pueden llenar de personalidad un espacio y hasta reforzar ciertas características que con un tono más claro no se podría lograr. Sólo es cuestión de animarse y elegir esa pared que logrará darle profundidad y protagonismo al espacio y a los muebles. En este caso se decidió incorporar espejos y cuadros de distintos tamaños y formas para generar cierta descontractura y dinamismo en este living ecléctico y moderno a la vez.

