Como construir una pileta pequeña en casa… ¡En 7 simples pasos!

Construir una pileta supone una inversión importante de modo que es fundamental que todos los pasos se cumplan cuidadosamente. No son muchos pasos, no es complicado el procedimiento. Al fin y al cabo, no es más que un pozo cubierto de hormigón donde echar agua. Por otra parte, tampoco es cierto que una pileta pequeña sea más fácil de hacer que una grande. Al contrario, a veces reducir las escalas puede llevar a descuidos o desperfectos más fácilmente.

Antes de construir la pileta, así sea una pileta chica en un patio chico, es importante saber de qué se trata. Y aún contratando a una empresa constructora especializada, es bueno estar al tanto de cada paso, supervisando el trabajo a la par de los constructores. Nadie como una para cuidar lo suyo. Entonces, este artículo te vendrá muy bien si tomaste la alegre decisión de hacerte la pileta en el fondo. ¡Tomá nota!