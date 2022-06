Una casa espectacular en un terreno esquinero

Sin lugar a duda en la ciudad la esquina como espacio representa un punto de singularidad. Existe infinidad de esquinas, definidas todas ellas por la ciudad y sus leyes que determinan el tipo de ocupación según el desarrollo urbano de la misma. Algunas tendrán un carácter mas urbano y consolidado, pegado a la línea de edificación estableciendo un tipo de relación directa entre lo edificado y el espacio libre de la calle en una tensión muy propia de las primeras ciudades.

Pero también existen relaciones mas abiertas (por llamarlas de alguna manera) normalmente asociadas con un paisaje sub urbano y periférico, donde lo edificado no posee una relación preponderante sobre el espacio libre sino lo contrario. En esta oportunidad veremos la relación de una vivienda en esquina (obra de DPAI arquitectura), en un paisaje suburbano y cómo es posible no perder presencia ante el paisaje impuesto.