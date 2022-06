Pisos de madera: cómo cuidarlos y mantenerlos perfectos por más tiempo

Lo correcto para que la humedad no destruya tu piso de madera es asegurarte de que la casa o el edificio estén correctamente impermeabilizados, desde los cimientos hasta los techos. A su vez, antes de colocar un piso de madera es imprescindible que te asegures de que no haya pérdidas de caños y tuberías. De ser así, no dejes de reparar dichos focos de humedad antes de colocar el piso, esperando luego que los suelos y muros se sequen para recién después instalar tu piso.

En el Estudio Paula Herrero Arquitecta sí que saben lucir la madera para pisos, tal como vemos en la imagen de arriba.