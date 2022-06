Una casa minimalista para disfrutar del paisaje

La planta baja de esta vivienda que se encuentra en un terreno profusamente quebrado, posee además de los dormitorios, un extenso parque que actúa compensado el espacio construido, pero no es una compensación negativa sino que califica el espacio y lo hace mucho mas vivo. Como punto particular a destacar es que nuevamente la galería de expansión de los dormitorios no posee ningún tipo de columnas en franca apertura al patio