Esta casa es un paraíso familiar en el medio de la Patagonia

Existen lugares que tienen un cuidado muy medido respecto del tipo de arquitectura que se va a realizar. De la misma manera que una ciudad determina las condiciones para ocupar un determinado espacio de la misma y establece retiros alturas y espacios libres, una vivienda en un paisaje esta condicionado por leyes y reglamentaciones que permiten que haya una lectura que no contraste con el entorno. Esta idea está sustentada en la tradición construída, que no es propia por cierto sino que fue traída de otros lugares de Europa y que fue adoptada por su adaptación no solo al lugar sino a los recursos del mismo.