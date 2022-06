6 Tips para encontrar el sofá ideal para el living

Si tenés poco espacio, no te aflijas. Podés conseguir un sofá a medida, o un sofá de dos cuerpos que se amolde a las proporciones del living. Siempre es preferible colocar un sillón no tan grande a tener algo desproporcionado que quite armonía al espacio.

Tené presente que las opciones en diseño de sofá permiten adaptar estos muebles a distintas situaciones. Por ejemplo los sofás esquineros, que permiten un aprovechamiento inteligente del espacio. Asimismo, las mesas ratones que a la vez son apoyapiés se incorporan como un elemento móvil y funcional al conjunto del sofá.