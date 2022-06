25 Dormitorios con terraza… ¡Para nunca salir de la casa!

En el libro de ideas de hoy les traemos 25 dormitorios con terraza.

¿A quién no le encantaría tener un fabuloso dormitorio con terraza como éste de Parrado Arquitectura?

No creo que exista una sola persona a quien no le gustaría contar con un pequeño espacio exterior anexado a su dormitorio. Y es que este tipo de terrazas no solo proyectan un ambiente, haciéndolo parecer mucho más grande, sino que también nos dan la oportunidad de disfrutar de lindas vistas y de tener mucha más luz natural en el dormitorio.