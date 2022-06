12 Formas de construir tu casa con un presupuesto bajito

Antes de empezar con las compras es necesario tener un cómputo detallado de los materiales que se van a necesitar, y de las cantidades precisas. Esto es importante para no tener que comprar adicionales: esto implica un costo mayor, ya que no hay posibilidad de negociar un buen precio por cantidad. A esto se suma el costo de un segundo flete, debido a no haber hecho bien los cálculos al inicio de la obra.