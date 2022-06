¿Cómo diseñar o elegir tu bañera hidromasaje?

El último punto que queremos destacar es no perder de vista la decoración que rodea a tu bañera hidromasaje. Es importante que el entorno sea amigable con la bañera de hidromasaje, que calce bien, que las dimensiones no sean exageradas, que no rompa con el estilo creado.

Adornar la bañera con vegetación es una opción muy recomendable. Ya sea en exteriores como en interiores, las platas siempre aportan la armonía de la naturaleza, perfecta para una buen hidromasaje relajante con sales de baño.

Ahora… ¡a disfrutar de las burbujas!