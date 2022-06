Esta casa minimalista es un sueño por donde la mirés

Esa misma cualidad y respeto por los materiales (muy propia de la modernidad que absorbió el concepto de la arquitectura tradicional japonesa) no solo esta desarrollada en el detalle particular sino en la generalidad de la composición. Piso, muro y cubierta se definen así mismo como una unidad independiente libre de uniones que no permitan una lectura clara del plano, que por mínimo que sea conlleva la misma importancia