La nueva vida moderna de un depto común y silvestre

Las remodelaciones suelen implicar bastante dinero, aunque no es el caso de este departamento. Considerando el cambio radical llevado adelante en esta vivienda, sorprendería saber que no mucho más de 600 dólares fueron suficientes para una renovación a pleno. Hay que aclarar que no se trataba de una casa destruida; no, se trataba de un departamento común, pero descuidado.

Se trata de un dos ambientes con la ventaja de un dormitorio amplio. Previo a la remodelación de Sceny Domowe, el lugar se encontraba en un alarmante abandono. El resultado final es sorprendente.