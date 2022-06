Elegí tu guardarropas con estos 6 tips en mente

El espacio disponible es fundamental a la hora de decidir qué armario comprar. No solamente tenés que tener mucha precisión a la hora de medir, hay algunas otras cosas para tener en cuenta. Si tenés una pared grande y despejada, podés optar por un modelo de una sola pieza. En cambio, si el espacio con el que contás tiene interferencias, una opción pueden ser los modulares que se adaptan en su armado a espacios más específicos.

Si el dormitorio es pequeño no hay que resignarse con un guardarropas pequeño. Si tenemos mucha ropa, necesitamos el espacio necesario para mantenerla ordenada. Por eso, podemos optar por guardarropas empotrados a la pared con puertas corredizas, así no ocupan espacio de la habitación. Un buen consejo para elegir un lugar indicado para poner este mueble: utilizar los espacios muertos. En todas las habitaciones tenemos esquinas o rincones que no podemos usar y que terminan desperdiciados. Aprovecharlos para poner nuestro guardarropas es un buena manera de optimizar el espacio. En el siguiente libro de ideas econtrarás todo lo que quieres saber sobre muebles que se adaptan a tu espacio: Muebles a medida: la solución a todos los problemas de almacenamiento.