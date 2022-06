10 Secretos para tu casa que los profesionales nunca van a decirte

En innegable que una de las características fundamentales de cada elemento e incluso de la forma en que adornamos la casa tiene que ver con la funcionalidad y practicidad, si no sirve ¿para qué tenerlo? Utilizar esta premisa es un buen ejercicio para deshacernos de aquello que guardamos sin razón. No hay nada más lindo que una casa que posee lo necesario, lo utiliza y no acumula infinidad de cosas sin sentido.