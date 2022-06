¡6 Cosas que sí o sí tenés que tirar a la hora de limpiar la casa!

Algunas alacenas parecen propias de alguien que pasó una guerra o penurias de hambre en otra vida, por que están que rebalsan de frascos, latas, paquetes y otros envases varios conteniendo alimentos de toda índole como si no quisiesen quedarse sin, otra vez. Desde los clásicos fideos en todas sus versiones hasta mermeladas, galletitas y todas las latas de conservas habidas y por haber. El problema no es el buen abastecimiento de alimentos pero si el sobre stock, porque ahí es cuando seguro empiezan a ponerse feos algunos de los paquetes que teníamos en el fondo de la alacena y que no sabíamos que estaban.