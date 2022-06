7 Tips geniales para iluminar un bañito pequeño

Si queremos darle un toque de claridad al baño no hay mejor manera de hacerlo que agregando una luz detrás del espejo, si bien este tipo de iluminación otorga una suave luz al ambiente en general y no nos priva de la clásica luz intensa que ilumina el espejo, lo que provoca es iluminar cada rincón del baño creando así la sensación de mayor amplitud. Es una excelente opción si necesitamos dejar una luz encendida durante la noche sobre todo si los más pequeños se levantan, porque no es invasiva.

El sistema de luz más recomendado para este tipo de iluminación son las luces LED, sus tiras que no ocupan mucho espacio hacen que su instalación sea muy simple, si querés saber más, te recomendamos: Claves para la iluminación LED.