¿En qué posición debo colocar la cama dentro del dormitorio?

Existe la creencia de que dormir con la cama frente a la puerta da mala suerte, porque los muertos salen con los pies por delante . Por eso esta alternativa sería de mala suerte. Para el Feng Shui esto no es válido, pero resalta que una persona que duerme frente a una puerta abierta no tiene intimidad y permanece a la vista de todos. Si no se pude mover la cama, hay que entornar la puerta.