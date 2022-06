Una casa de campo increíble… ¡Y 100% prefabricada!

En esta oportunidad te traemos algo que usualmente no se ve o al menos no se piensa como una posibilidad, una casa de campo prefabricada, sí, porque este tipo de construcción no es sólo para casas de ciudades o casas pequeñitas. En este caso en medio de los campos cafeteros de Colombia y de la mano de Prefabricasa, se alza una casa de 270 metros cuadrados que te sorprenderá por su calidez, diseño y belleza. ¡No dejes de conocerla!