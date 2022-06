Guía al Eclecticismo

Un ambiente ecléctico no se aprecia como tal si no posee objetos y recuerdos interesantes. La mejor forma de lograr esto, es agrupándolo según la textura o el color. En las paredes, los cuadros o fotos en blanco y negro son otra opción. El secreto, es que no sean del mismo motivo o colección.

Un posible detalle integrador podría ser el mismo el mismo estilo de arte, pero con distinto marco o viceversa.

En el caso de los almohadones, mismos colores combinados en formas distintas es una opción viable. La pasamanería es un detalle a tener en cuenta, ya que sirve para incorporar y atar elementos.

Una colección de diferentes platos decorativos puede convivir armoniosamente si alguna de las formas o colores es repetida a lo largo de la serie.

Los objetos metálicos como los candelabros, portarretratos y demás, también deben compartir materialidad para cohabitar en el espacio.

Debemos recordar que en todas las habitaciones, debe haber un punto focal o un elemento sorpresa, que se destaque del resto y transforme el lugar en algo más interesante.