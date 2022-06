3 Departamentos con un diseño espectacular ¡Son más de 20 fotos!

En el libro de ideas de hoy haremos un recorrido por 3 departamentos que son realmente mortales.

Y si queremos no departamentos no aptos para cardíacos, no podemos dejar de tener en cuenta los 9 colores que sí o sí debemos considerar para nuestras para paredes en el 2017.

Crear ambientes bien logrados como éste espacio de Estudio Sespede Arquitectos es bastante más difícil de lo que parece. Es por ello que cuando nos encontramos con departamentos como los que veremos a continuación, nos quedamos con una sensación de haber estado presentes en lugares en los que el equilibrio y la armonía fluyen con total naturalidad y despreocupación.

Para llegar a este nivel es necesario un conocimiento y del arte del diseño de interiores y un manejo del equilibrio entre espacios vacíos y materia que no muchos profesionales son capaces de traer a la mesa. Los Arquitectos de interiores de Pureza Magalhaes Decorações LDA, basados en Cascais son los responsables de estos espacios y son muchísimas las ideas qe podemos robarnos de sus diseños.