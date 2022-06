Una casa simple y moderna ¡Pensada para terrenos chiquitos!

Existe en la arquitectura de Alemania una fuerte influencia de lo que fue la escuela de artes y oficios de Bauhaus que llega hasta nuestros días (vean sino el video de la banda inglesa Franz Ferdinan: Take me out). Esta escuela estuvo a la vanguardia no solo en la producción de objetos sino también (bajo la dirección de Walter Gropius y posteriormente de Mies van de Rohe) de arquitectura del más alto nivel y totalmente fuera de tiempo.

Una arquitectura que cambiaba los parámetros de las construcciones de la época (donde el clasicismo y la vuelta a viejos estilos estaba a la orden del día) liberando de toda decoración superflua y donde la obra era entendible y reconocible a través de la experiencia dinámica del recorrido. Posteriormente como toda cuestión que se relaciona con el mercado, paso bajo el filtro de lo estilístico para formar parte de un catalogo de estilos donde se pierde el contenido profundo de la misma. Müllers Büro demuestra esta clara influencia moderna en una vivienda que maneja un lenguaje que por estos tiempos ya es un clásico de la arquitectura.