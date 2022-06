7 Tips para iluminar el patio de la manera adecuada

Un elemento de decoración e iluminación que en los últimos años se está utilizando cada vez más, incluso en los espacios públicos, son esas macetas luminosas. Sin dudas son un acierto porque no sólo son una excelente forma de decorar nuestro jardín sino que la luz hace que la belleza de las plantas contenidas no se pierda; estén cerca del punto de reunión, o lejos del quincho no hay dudas que tener una de estas macetas resulta super estético y funcional.

Las que vemos en la imagen son de Led Deco y Desing.