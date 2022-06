Tips infalibles para una cocina ciento por ciento rústica

No hay nada tan rústico como una pared de piedra. También la pared de ladrillos vistos ofrece esta impronta. En la cocina, ambas son opciones totalmente válidas. En caso de que no sea tu intención entrar en tanto gasto, por cuestiones de presupuesto o de que no está en tus planes un cambio estructural profundo, también podés contemplar la posibilidad de añadir color de base.

Hay muchos métodos para pintar paredes y crear efectos rústicos mediante la pintura, el tipo de pincelada o la rugosidad de la pared. Podés investigar y crear con tus propias manos una pared rústica, ya sea en la gama de los tonos tierra o en blanco. También podés averiguar dentro de los pintores profesionales del catálogo de homify.