8 Errores que todos cometemos al momento de llegar a casa

No contar con un lugar donde dejar todo lo que uno trae de la calle es un problema, pero suele pasar porque no hay un lugar específico. Una alternativa válida como las mencionadas anteriormente es disponer una linda mesa en el hall de entrada. La de la imagen es un diseño vintage de línea escandinava, que tiene el detalle de las patas blancas con las terminaciones en madera natural. Cuenta con cajoncitos donde dejar llaves y otros elementos que a veces… no sabemos dónde poner.