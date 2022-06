11 Cocinas para el patio ¡Que podes hacer vos mismo!

Quienes tienen la suerte de disponer un patio saben que no hay nada más lindo que disfrutar de una comida al aire libre, solo o en compañía, una simple cena o una celebración siempre es mejor si se disfruta al exterior. Y para esto sabemos que es necesario disponer de una mesa y sillas, si son cómodas, mucho mejor. ¿Pero que pasa con la cocina? Seguramente muchas veces quisiste tener una cocina en el patio, disponer de la comodidad de poder cocinar y preparar los alimentos, más allá del clásico asado a la parrilla, y hacerlo cómodamente a pocos pasos de donde vamos a comer es un privilegio. Además es una oportunidad para compartir la previa, no pasar calor dentro de las cuatro paredes de la cocina y, por qué no, recibir ayuda extra a la hora de cocinar.

Si estás pensando en disfrutar de tu patio este verano no podes dejar de pensar en la posibilidad de una cocina, para convencerte e inspirarte te preparamos 11 cocinas que podes armar vos mismo en tu patio.