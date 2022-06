6 Ideas brillantes para lograr un living super acogedor

Sin duda, las cortinas no pueden faltar. El living que vemos no sería el mismo si no estaría la presencia de esa ventana con cortinas floreadas y de color esmeralda al tono de los sillones y almohadones. Es que las cortinas además de ser un filtro de luz, también cumplen una función determinante en la estética del espacio. Existen diversos modelos y variedad de telas que se adecuarán mejor o peor según las características del espacio y los requerimientos de iluminación que necesitemos.

