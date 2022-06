5 Repisas pensadas parabaños pequeñitos

Utilizar este espacio es una idea genial y si el lavamanos no tiene pie mucho mejor porque disponemos de más espacio, en caso de que posea uno no es impedimento de crear un modular aunque se nos reduce un poco el espacio. Pero sin dudas este espacio no lo podemos desperdiciar. En forma de estantes para acomodar prolijamente las toallas puede ser una gran forma de decorar a la vez, sino podemos optar por modulares con puertas o cajones.