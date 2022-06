Una casa moderna pensada para disfrutar en familia

Hoy mencionábamos que muchos de los espacios de una vivienda pueden variar en forma, escala o dimensión. Y que otros más allá del lugar donde se encuentre, responderán a un patrón de uso que no varía porque es inherente al modo en que vivimos. Así también existe un espacio que responde a una medida mínima determinada, que también puede mutar en dimensiones proporción, pero que en su funcionamiento no podrá variar, que no es otro que el baño.