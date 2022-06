Breve guía para darle el toque perfecto al dormitorio

Por lo general, el papel para paredes permite limpiar manchas con un paño húmedo o una esponja. Lo ideal es ir quitando las manchas apenas se presentan. Recordá no usar solventes o abrasivos para no dañar la pintura del papel. Lo bueno de los dormitorios es que no se ensucian tanto como otros espacios de uso común, por eso es probable que el buen aspecto de tu empapelado te dure más.