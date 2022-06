6 pasos para lograr un hogar sin desorden

Paso a paso, veremos los muebles clave de cada habitación. En el dormitorio, por supuesto, es el guardarropas. Si estás remodelando tu dormitorio, en homify te mostramos cientos de opciones de todos los estilos y para todos los gustos.

Si no contamos con mucho espacio, utilizar el espacio que queda debajo de la cama es una muy buena opción. Sin embargo, es recomendable evitar acumular cosas de forma desordenada ahí. Lo único que lograremos con esto es juntar polvo y arruinar lo que sea que guardemos.

La mejor opción, son las camas con cajones, como vemos en la foto. La mueblería Michael Thonet tiene muchas opciones de este tipo de camas. Lo ideal es utilizar estos espacios para la ropa de cama limpia, aunque se adapta a cualquier cosa que necesitemos poner.

Si nuestra cama no tiene cajonera incorporada, guardemos las cosas en cajas y después las acomodamos debajo de la cama. A la hora de decidir qué ponemos debajo de la cama, siempre hay que considerar que son cosas que no tendremos a la vista. Por eso, es mejor poner aquello que no usamos día a día.