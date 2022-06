6 Tips para lograr un jardín super social

Muchas veces ocurre que contamos con un gran patio pero, no sabemos como aprovecharlo para disfrutar de cada rincón. Entonces, poco a poco dejamos de usarlo porque le falta sombra, no tenemos un lugar cómodo para sentarnos o no encontramos nada interesante para hacer afuera. Sin embargo, fácilmente podemos revertir esta situación tal como se muestra en el ejemplo. Lo primero que debemos hacer es intentar sectorizar en diferentes áreas donde podamos incorporar distintos muebles que nos ayuden a organizar el espacio. Una idea que nunca falla es la de instalar un deck de madera alrededor de la piscina donde podamos armar un área de solarium y recorrer cómodos cada lugar.