¡Dormitorio como nuevo! 8 Trucos para renovarlo en un fin de semana

Un cabecero será muy bien bienvenido en esta transformación de fin de semana. No te compliques pensando que no es posible conseguir uno si no es a medida o diseñado para tu cama.

Son muchas las posibilidades de hacer que un respaldo tenga lugar en tu dormitorio. Alguna abertura antigua, ya sea una puerta o ventana de algún mercadillo de pulgas o una tela generosa que te dé movimiento y color a la composición, podrán cambiarle la onda a tus noches.