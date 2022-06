¡A relajarse! Los spas en el hogar son posibles

Las duchas de ahora ya no son lo que eran antes. En la actualidad, es posible incorporar a nuestra vivienda este modelo de cabina que será una excelente alternativa si por alguna razón, no podemos hacernos de un sauna o una bañera de hidromasaje. De seguro, no dejaremos de asombrarnos por su artillería de accesorios que harán que no nos decepcionemos ni arrepintamos.

Este magnífico diseño posee un hidromasaje vertical que nos permitirá gozar de la presión del agua mientras estamos de pie, en aquellos puntos delicados del cuerpo que necesiten relajarse o descontracturarse. Como vemos en la foto, cuenta con iluminación propia en distintos colores, radio y generador de vapor.