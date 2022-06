Colchones ¿cómo decidirnos por el mejor?

Parece ser que la tradicional manera de acostarnos sobre un colchón para dormir nos llegó a través de los pueblos árabes. Cuando ingresó a Europa después de las cruzadas, se solía confeccionar relleno de lana y era necesario dejarlo al aire, en la mañana, para orearlo adecuadamente. Hoy esta idea nos resulta una antigüedad, incómoda y no muy placentera, ya que la tecnología ha evolucionado para que podamos disfrutar de los beneficios de los colchones de resortes. Aunque en el mercado son los más solicitados no siempre son las mejores opciones para nuestra columna vertebral. No solo es importante la cantidad de muelles que contenga-si son individuales o de alambre continuo- y que el soporte del colchón sea de buena calidad sino además que esté recubierto por telas acolchadas y fuertes.