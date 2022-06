8 Quinchos espectaculares que podés copiar fácilmente en casa

¿Hace rato te ronda en la cabeza la idea de hacerte un quinchito pero no sabés por dónde empezar? Quizás necesites algo sencillo, que no te demande gran infraestructura ni te consuma mucho presupuesto. Al fin y al cabo, ¿qué es un quincho sino la intención de disfrutar al aire libre y en grupo algo preparado a la parrilla? No hace falta gran lujo ni tanto gre gre, para decir Gregorio .

Para vos armamos este artículo con 8 fácilmente copiables quinchos. Cada uno de ellos en diferentes contextos, con diferentes recursos y estilos. Todos, con el denominador común de ser sencillos sin dejar de ser cálidos y, sobre todo, bien funcionales. Ya sea en el patio, en la terraza o en alguna habitación bien ventilada que quieras destinar a tales fines, ¡no te quedes con las ganas de armarte tu quincho! Pasemos a ver estas ideas geniales y a copiar un poquito de cada una.