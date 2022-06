7 Comedores espectaculares y diferentes ¡Con miles de ideas para robar!

Las plantas son un clásico que cuando no están realmente estamos cometiendo un error. Sin importar si nos gusta dedicarles mucho o poco tiempo a su cuidado, una planta no puede faltar en el comedor, existen muchas variedades de interior que se adaptan perfectamente a la poca iluminación, así que excusas no tenemos.

Una palmera en un rincón o una planta de hojas grandes si tenemos espacio, sino una colgante que caiga desde lo alto de una biblioteca o modular, la idea de llenar de vida nuestro comedor hará de este espacio un lugar con más vida y, por supuesto, el aire más limpio.

